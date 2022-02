Nuoto in Acque Libere - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nuoto in Acque Libere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : NAL

Significato/Curiosita : Nuoto in acque libere

Denominato anche nuoto in acque libere). si divide in quattro categorie: nuoto di mezzo fondo (fino a 5 km), nuoto di fondo (fino a 15 km), nuoto di gran fondo...

nal – codice aeroportuale iata dell'aeroporto civile di nal'cik (russia) nal – codice iso 639-3 della lingua nalik nal – gigantessa di brina, regina dei... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 19 febbraio 2022

