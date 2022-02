Noto canto di Natale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Noto canto di Natale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 12 lettere : ASTRO DEL CIEL

Significato/Curiosita : Noto canto di natale

canto di natale (disambigua). il canto di natale (a christmas carol, in prose. being a ghost-story of christmas), noto anche come cantico di natale,...

300 lingue e dialetti. in italiano la canzone è nota col titolo di astro del ciel, con un testo differente; la versione inglese è silent night. le parole... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 19 febbraio 2022

Altre definizioni con noto; canto; natale; Una località dell Ungheria e un noto vino; È noto quello di Nava; E figlia della monoto nia; Il noto attore e regista di Ricomincio da tre; Il canto ne con Altdorf; Negati per il canto ; Nei ristoranti cinesi: _ alla canto nese; canto religioso simile allo spiritual; La città natale di Kafka; Si fa per natale ; L albero che Babbo natale cerca in ogni casa; Il paese natale di Sciascia; Cerca nelle Definizioni