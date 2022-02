Macchine per sollevare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Macchine per sollevare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ARGANI

Significato/Curiosita : Macchine per sollevare

Una macchina semplice è un tipo di macchina che non si può scomporre in macchine ancora più elementari. dal punto di vista storico, le macchine semplici...

L'argano è una macchina che può applicare forze verticali per sollevare carichi o forze orizzontali per trascinarli. queste forze sono impartite per mezzo... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 19 febbraio 2022

Altre definizioni con macchine; sollevare; Laboratorio con macchine per lavorare legno o metalli; macchine con il versoio; Una famosa Casa di macchine da cucire; Complessi d impianti o macchine ; Si usa per sollevare veicoli; sollevare o sistemare in alto con fatica; Può sollevare 500 | Venerdì 26 novembre 2021; Duri da sollevare ; Cerca nelle Definizioni