Località presso Pordenone - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Località presso Pordenone. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Localita presso pordenone

La provincia di pordenone (province di pordenon in friulano, provincia de pordenon in veneto) è stata una provincia italiana del friuli-venezia giulia...

sacile (sathìl in veneto, pronuncia /sa'il/, sacìl nella variante liventina, sacîl in friulano occidentale) è un comune italiano di 19 980 abitanti del...