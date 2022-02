Località dell Umbria in cui nacque il Gattamelata - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Località dell Umbria in cui nacque il Gattamelata. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : NARNI

Significato/Curiosita : Localita dell umbria in cui nacque il gattamelata

(disambigua). terni (interamna nahars in latino) è un comune italiano di 107 441 abitanti, capoluogo dell'omonima provincia in umbria. l'area della conca ternana...

narni (narnia in latino) è un comune italiano di 18 631 abitanti della provincia di terni in umbria. secondo recenti studi all'interno del suo territorio... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 19 febbraio 2022

