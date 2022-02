Località del Ponente ligure - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Località del Ponente ligure. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ALBENGA

Significato/Curiosita : Localita del ponente ligure

Riviera di ponente (rivëa de punènte in ligure) è la regione geografica che comprende il tratto di costa posto nella parte occidentale della liguria noto nella...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi albenga (disambigua). albenga (arbénga in ligure, albingaunum in latino) è un comune italiano... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 19 febbraio 2022

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi albenga (disambigua). albenga (arbénga in ligure, albingaunum in latino) è un comune italiano... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 19 febbraio 2022

Altre definizioni con località; ponente; ligure; località presso Pordenone; località dell Umbria in cui nacque il Gattamelata; località della Borgogna; Una località dell Ungheria e un noto vino; Un componente dell acqua; Un componente dei Beatles; Il più noto esponente dell antipsichiatria; Imperatore con un imponente arco a Roma; Gioca in casa nel capoluogo ligure ; Un tifoso di una squadra ligure ... in breve; È vicina a Finale ligure ; La sua foce divide in due la Riviera ligure tra Levante e Ponente;