Fu imperatore d Oriente - Cruciverba

Soluzione 8 lettere : ERACLIO I

imperatore bizantino (in greco: ßase t µa, traslitterato: basileùs tôn rhomaíon, lett. imperatore dei romani/romei) è il nome usato dagli storici...

Flavio eraclio (in latino: flavius heraclius; cappadocia, 575 – costantinopoli, 11 febbraio 641), meglio noto come eraclio i o come eraclio il grande,... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 19 febbraio 2022

