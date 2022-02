Fibre per stuoie - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fibre per stuoie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : RAFIE

La stuoia è un manufatto rustico ottenuto dall'intreccio, legatura o tessitura di fibre. viene utilizzata in tutti i paesi per molteplici usi: nell'arredamento...

Mohammed rafie (1946) è un generale e politico afghano. fu membro del politburo del partito democratico popolare dell'afghanistan, vice-primo ministro...

