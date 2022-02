Fare il verso del tordo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fare il verso del tordo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Fare il verso del tordo

Detenuto dal merlo, nell’america del nord dal tordo migratore, in brasile dal tordo pancia rossiccia e in cile dal tordo delle falkland. sono onnivori,...

Che ieri io rincasava a notte piena,/ pensando ad altro, a non so che: zirlare / io sentiva nell’alta ombra serena./ erano i tordi, che già vanno al mare...