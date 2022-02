Si effettua sulle navi o sui velivoli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si effettua sulle navi o sui velivoli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : ZAVORRAMENTO

Significato/Curiosita : Si effettua sulle navi o sui velivoli

Crisi. nell'estate del 1991 l'unità si è recata negli stati uniti per la cerimonia di consegna dei primi due velivoli, due tav-8b bi-posto in versione da...

L'assetto o assetto idrostatico in subacquea indica la tendenza alla variazione di quota di un subacqueo causata dal principio di archimede. si distinguono... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 19 febbraio 2022

