Disturbi come il solletico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Disturbi come il solletico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : PARESTESIE

Significato/Curiosita : Disturbi come il solletico

solletico: il primo, che loro chiamarono knismesi, è una sensazione indotta dal leggerissimo tocco delle mani sulla pelle. questo tipo di solletico non...

La parestesia è un'alterazione della sensibilità degli arti o di altre parti del corpo. in particolare, il termine descrive una condizione caratterizzata... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 19 febbraio 2022

Altre definizioni con disturbi; come; solletico; Si occupa dei disturbi motori degli occhi; Cura i disturbi di pronuncia; Lamentano disturbi ; La D dell'OCD tra i disturbi psichici ing; come per metà; Composti come il rame bivalente; Una come Mata Hari; È come dire macchiato; Gareggiavano con le pantere rosa a solletico in TV; Erano verdi nel programma TV solletico ; Punti sensibili al solletico ; Punti suscettibili al solletico ; Cerca nelle Definizioni