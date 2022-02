I denti delle balene - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I denti delle balene. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : FANONI

Significato/Curiosita : I denti delle balene

Vere balene (balaenidae), dalla testa enorme e rigonfia. nel corso del pliocene le balene continuarono ad accrescere le loro specializzazioni. tra i generi...

Specie di balena, ogni fanone può essere lungo da 0,5 a 3,5 m. i fanoni sono maggiormente larghi vicino alle gengive. i fanoni sono stati usati in passato... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 19 febbraio 2022

