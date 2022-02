Consonanti di fuoco - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Consonanti di fuoco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : FC

Significato/Curiosita : Consonanti di fuoco

"tu" [su] su "fuoco" [su] in lingua greca moderna tale fono è reso s, nell'alfabeto greco, salvo quando è seguita da una consonante sonora: sept...

Fibre channel – tecnologia per reti dati fact checking fc – codice vettore iata di finncomm airlines fc – codice iso 3166-2:ng del federal capital territory... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 19 febbraio 2022

Altre definizioni con consonanti; fuoco; consonanti in vita; Le consonanti di moda; consonanti di serie; consonanti in dieci; Non teme il fuoco ; Sospendere... il fuoco ; Armi da fuoco dei duelli; Come una sostanza resistente al fuoco ; Cerca nelle Definizioni