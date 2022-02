Comprende anche Nicaragua e Honduras - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Comprende anche Nicaragua e Honduras. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 15 lettere : AMERICA CENTRALE

Significato/Curiosita : Comprende anche nicaragua e honduras

cuba; 1907, repubblica dominicana; 1909-1910, nicaragua; 1910-1911 honduras; 1912, cuba, nicaragua e repubblica dominicana (al di fuori dei caraibi,...

Vedi repubblica federale del centro america. l'america centrale o centro america (alternativamente: centro-america o centroamerica) è una delle tre macroregioni... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 19 febbraio 2022

Altre definizioni con comprende; anche; nicaragua; honduras; comprende Cina e Iran; Quello asiatico comprende Laos e Vietnam; comprende la Polinesia e la Nuova Zelanda; comprende il cuore, le arterie e le vene; C è anche quella olimpica; È detto anche wolframio; Si può rendere... anche se non ci è stata prestata; Può essere anche fabbricabile; La capitale del nicaragua ; In Messico e nicaragua ; Lo Stato fra nicaragua e Panama; Separa il nicaragua dal Guatemala; I confini dell honduras ; Nazione un tempo nota come honduras Britannico; I contini dell’honduras ; I confini... dell'honduras ; Cerca nelle Definizioni