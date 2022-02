Come dire fra - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Come dire fra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : TRA

Significato/Curiosita : Come dire fra

Anche nelle telecronache delle vecchie partite dei mondiali a mai dire mundial in onda fra maggio e giugno del 1990 e cioè pochi mesi prima, le quali ebbero...

tra – abbreviazione della costellazione del triangolo australe tra – codice aeroportuale iata dell'aeroporto civile di taramajima (giappone) tra – codice... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 19 febbraio 2022

Altre definizioni con come; dire; Jean, il fumettista più noto come Moebius; Disturbi come il solletico; come per metà; Composti come il rame bivalente; Tullio, dire ttore d orchestra che visse tra Ottocento e Novecento; È come dire macchiato; Ha dire tto il film A Better Tomorrow; Divide il dire dal fare; Cerca nelle Definizioni