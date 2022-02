Città della Turchia europea - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Città della Turchia europea. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : EDIRNE

Significato/Curiosita : Citta della turchia europea

Una città della turchia, centro dell'omonimo distretto, nella provincia di çanakkale. la città si trova in posizione strategica sulla sponda europea dello...

Immagini o altri file su edirne wikivoyage contiene informazioni turistiche su edirne (tr) sito ufficiale, su edirne.bel.tr. edirne (città), su sapere.it... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 19 febbraio 2022

