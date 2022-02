Circolava in Italia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Circolava in Italia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : LIRA

Significato/Curiosita : Circolava in italia

La moneta da 1000 lire circolava in italia prima dell'introduzione dell'euro. di questa tipologia sono state coniate solamente due monete, una d'argento...

La lira italiana (simbolo: l.; codice itl; abbreviata anche come £ o lit.) è stata la valuta ufficiale dell'italia dal 1861 al 2002 quando, con l'introduzione... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 19 febbraio 2022

