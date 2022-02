Cifra binaria - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Cifra binaria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato/Curiosita : Cifra binaria

Contesto in cui si usa: in informatica è una cifra binaria, ovvero uno dei due simboli del sistema numerico binario, classicamente chiamati zero (0) e uno (1);...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi bit (disambigua). bit (dall'inglese "binary digit") ha due significati diversi, a seconda del...