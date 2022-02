Apprezzarsi allo specchio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Apprezzarsi allo specchio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Apprezzarsi allo specchio

Sono reiterati comportamenti di controllo, come il continuo guardarsi allo specchio, l'uso di cosmetici o vestiti coprenti per nascondere il difetto percepito...

Innamorarsi di se stesso riflesso in uno specchio d'acqua. continuò così a rimirarsi sdraiato fino alla morte. un fiore chiamato narcissus crebbe nel punto...