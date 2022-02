Uno sport sulle onde - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Uno sport sulle onde. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : SURF

Significato/Curiosita : Uno sport sulle onde

Vedi surf (disambigua). il surf o surf da onda è uno sport acquatico che consiste nel "cavalcare" le onde utilizzando una tavola da surf. la tecnica consiste...

Significati, vedi surf (disambigua). il surf o surf da onda è uno sport acquatico che consiste nel "cavalcare" le onde utilizzando una tavola da surf. la tecnica... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 18 febbraio 2022

Altre definizioni con sport; sulle; onde; Tribunale sport ivo; La esport a l Indonesia; S acquistano a paia in negozi di articoli sport ivi; Uno sport da praticare su terreni accidentati; Crescono sulle rocce e sulla corteccia degli alberi; Fondata sulle bugie; Borsa che si porta sulle spalle; Si corre sulle strade francesi; Piccola agitazione delle onde ; Non sanno nasconde re la paura; Si dice per non risponde re; Il Germano nel cast del film Volevo nasconde rmi; Cerca nelle Definizioni