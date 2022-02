Una località dell Ungheria e un noto vino - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una località dell Ungheria e un noto vino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : TOKAJ

Significato/Curiosita : Una localita dell ungheria e un noto vino

Circa – candes, 8 novembre 397) è stato un vescovo cristiano del iv secolo. originario della pannonia, nell'odierna ungheria, esercitò il suo ministero nella...

Chiamato tocai fino al 2008, vedi friulano (vitigno). il tokaji (in italiano spesso scritto tokaj o – meno correttamente – tokay) è un vino ungherese e (in... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 18 febbraio 2022

