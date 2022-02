Uccelli del genere gavia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Uccelli del genere gavia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : STROLAGHE

Significato/Curiosita : Uccelli del genere gavia

gavia (gavia j.r. foster,, 1788) è il genere di uccelli a cui appartengono le strolaghe. è l'unico genere vivente della famiglia gaviidae. le ali delle...

Di uccelli a cui appartengono le strolaghe. è l'unico genere vivente della famiglia gaviidae. le ali delle strolaghe hanno un'apertura di circa 105–150 cm...

