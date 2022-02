Tribunale per ricorsi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tribunale per ricorsi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : TAR

Organo di giurisdizione amministrativa. il tar è competente a giudicare sui ricorsi, proposti contro atti amministrativi, da soggetti che si ritengano lesi...

Disambiguazione – "tar" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi tar (disambigua). un tribunale amministrativo regionale (tar) è, nell'ordinamento... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 18 febbraio 2022

