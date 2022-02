Tre parole latine per indicare l evidenza di un fatto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tre parole latine per indicare l evidenza di un fatto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : IN RE IPSA

Significato/Curiosita : Tre parole latine per indicare l evidenza di un fatto

indicare situazioni ed abitudini considerate in un momento passato. è quindi la forma più adatta, all'interno del passato, per le descrizioni o per l'enunciazione...

Res ipsa loquitur è una locuzione latina spesso utilizzata in ambito legale e significa letteralmente "i fatti parlano da soli", assume il significato... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 18 febbraio 2022

