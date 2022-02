Tessuto di seta lavorata - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tessuto di seta lavorata. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : DRAPPO

Significato/Curiosita : Tessuto di seta lavorata

Importante. dopo il regno di giustiniano i, la manifattura e la vendita della seta divennero un monopolio imperiale: la seta veniva lavorata solo nelle fabbriche...

Disambiguazione – "drappo" rimanda qui. se stai cercando l'accezione del vestiario, vedi drapperia. drap (in occitano drap, in italiano drappo) è un comune... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 18 febbraio 2022

Un tessuto frusciarne; E formato da giacca e pantaloni dello stesso tessuto ; tessuto di cotone leggero e rigido usato per rinforzare i dorsi dei libri; Che ha l aspetto di un pregiato tessuto ; Tappa per asseta ti; Sono seta cci; Un tipo di seta scadente; Bordi di seta ; lavorata con il vomere; lavorata a mosaico; Lo zero della farina più lavorata ; Processata o lavorata come la pelle animale;