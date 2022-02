Tavola per mangiare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tavola per mangiare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : DESCOLO

Significato/Curiosita : Tavola per mangiare

per motivi igienici. si dividono in posate da tavola, quelle usate per mangiare, e posate di servizio, sia quelle usate per servire i cibi a tavola che...

Philippe descola (parigi, 19 giugno 1949) è un antropologo francese. è titolare della cattedra che fu di claude lévi-strauss al collège de france dove... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 18 febbraio 2022

Una tavola in segheria; A tavola si mette su un apposito piattino; Un recipiente sulla tavola ; Uva bianca da tavola con grossi acini; Uccelletto che si tuffa per mangiare ; Se è vuoto, c è poco da mangiare ; Buono da mangiare ; Vivono per mangiare ;