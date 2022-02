Sradicati, strappati - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sradicati, strappati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : DIVELTI

Significato/Curiosita : Sradicati, strappati

Albero sradicato albero sradicato albero sradicato pino sradicato quercia sradicata pero sradicato albero sradicato albero sradicato strappato altri progetti...

Punto di farle cadere i denti. secondo la tradizione popolare le furono divelti i denti con le tenaglie. venne poi preparato un gran fuoco per bruciarla... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 18 febbraio 2022

