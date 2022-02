Specchiandosi si invaghì della propria immagine - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Specchiandosi si invaghì della propria immagine. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : NARCISO

Significato/Curiosita : Specchiandosi si invaghi della propria immagine

Al mito di narciso si possono citare: caravaggio (narciso, 1600 ca.), nicolas poussin (narciso ed eco, 1630 ca.), françois lemoyne (narciso, 1728), william... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 18 febbraio 2022

Altre definizioni con specchiandosi; invaghì; della; propria; immagine; Si invaghì invano di Saffo; Città della Finlandia; Quando si accende quella della benzina, bisogna rifornirsi; Lo Stewart della canzone You re in My Heart; E figlia della monotonia; Ogni insegnante tratta la propria ; È sempre preoccupato per la propria salute; Dimostrazioni della propria abilità e capacità; propria della nostra terra; Nell arte bizantina è l immagine del busto di Cristo benedicente con le tre dita della mano destra; immagine ortodossa; L immagine che dà l idea di un futuro edificio; Ai lati dell immagine ; Cerca nelle Definizioni