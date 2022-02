Simbolo dell ettolitro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Simbolo dell ettolitro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : HL

Significato/Curiosita : Simbolo dell ettolitro

simbolo del litro era in origine l (lettera elle minuscola). per evitare confusioni con il numero 1 o la lettera i, nel 1979 fu adottato il simbolo l...

hl – abbreviazione di halite hl – hydraulic lime: sigla identificativa della calce idraulica secondo la uni en 459-1 hl – simbolo dell'ettolitro hl –... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 18 febbraio 2022

Altre definizioni con simbolo; dell; ettolitro; simbolo dell arsenico; simbolo dell iridio; Ne ha il nome la torre simbolo di Lisbona; L elemento con simbolo Ac; Nervatura in rilievo dell e volte a crociera; Città dell a Spagna che ricorda una santa Teresa; Un altro nome dell a maracuja; Contrazione del diametro dell a pupilla; L ettolitro in breve; Sono dieci in un ettolitro ; Simbolo dell ettolitro ; ettolitro simbolo; Cerca nelle Definizioni