Sigla per magistrati - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sigla per magistrati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : CSM

Significato/Curiosita : Sigla per magistrati

L'associazione nazionale magistrati (in sigla anm) è l'organismo rappresentativo, senza carattere politico, che raggruppa i magistrati italiani. non è un sindacato...

Il consiglio superiore della magistratura (csm) è un organo di rilievo costituzionale dell'ordinamento politico italiano, di governo autonomo della magistratura... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 18 febbraio 2022

Altre definizioni con sigla; magistrati; sigla di un azienda sanitaria; sigla dell Unione Sovietica; sigla prima di Imu; Una sigla dell Onu; Associazione che raggruppa i magistrati sigla; magistrati della Repubblica di Venezia che sostenevano il fisco nei processi; Le mettono i magistrati ; Associazione che raggruppa i magistrati ; Cerca nelle Definizioni