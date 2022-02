Sigla per cestisti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sigla per cestisti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : LNP

Significato/Curiosita : Sigla per cestisti

Qualificazione per il campionato d'europa 2016 contro la bulgaria. il 4 giugno 2016 sigla una tripletta nella vittoria per 10-0 contro san marino. convocato per l'europeo...

Nazionale pallacanestro – lega italiana di pallacanestro, attiva dal 2013 lnp – codice aeroportuale iata dell'aeroporto civile lonesome pine di wise, virginia... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 18 febbraio 2022

Altre definizioni con sigla; cestisti; sigla di un azienda sanitaria; sigla per magistrati; sigla dell Unione Sovietica; sigla prima di Imu; La Federazione dei nostri cestisti ; E notevole nei cestisti ; Pallacanestro : cestisti = automobilismo : x; La Federazione dei cestisti ; Cerca nelle Definizioni