Sigla dell Unione Sovietica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sigla dell Unione Sovietica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : URSS

Significato/Curiosita : Sigla dell unione sovietica

Socialista. voce principale: unione sovietica. le repubbliche dell'unione sovietica, o semplicemente repubbliche dell'unione (in russo: ...

·info] /s'jus s'vetskx sl'stitskx r'spublk/), acronimo urss e in forma abbreviata unione sovietica (in russo: ´ ´, traslitterato:... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 18 febbraio 2022

