Sigla di un azienda sanitaria - Cruciverba

Soluzione 3 lettere : ASL

Significato/Curiosita : Sigla di un azienda sanitaria

Sicurezza negli ambienti di lavoro (in sigla spsal) è uno dei servizi del dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale della repubblica italiana...

Un'azienda sanitaria locale (abbreviato asl) o azienda unità sanitaria locale (ausl) è un ente pubblico della pubblica amministrazione italiana, deputato... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 18 febbraio 2022

