Serviva per lavare i panni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Serviva per lavare i panni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : RANNO

Significato/Curiosita : Serviva per lavare i panni

per i tiranni akragantini, era anche un luogo d'incontro per tutti gli abitanti della città: qui si ritrovavano, infatti, le donne per lavare i panni...

Tea ranno (melilli, 1963) è una scrittrice italiana. nata a melilli, in provincia di siracusa, nel 1963, dal 1995 vive e lavora a roma. laureata in giurisprudenza... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 18 febbraio 2022

Altre definizioni con serviva; lavare; panni; serviva per telefonare; Da esse ci si serviva con posate d osso; Vi si serviva no alcolici nel proibizionismo ing; Il sedile che serviva anche come ripostiglio; Prolungata immersione in acqua della biancheria da lavare ; Si indossano per lavare i piatti; Vi s immerge lo straccio per lavare per terra; Il gruppo montuoso delle tre cime del lavare do; I panni per asciugare le verdure; I capanni in spiaggia; I capanni sulla spiaggia; Applicazione di garze o panni intrisi; Cerca nelle Definizioni