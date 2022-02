Scrittore e politico messicano Nobel per la letteratura - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Scrittore e politico messicano Nobel per la letteratura. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : OCTAVIO PAZ

Significato/Curiosita : Scrittore e politico messicano nobel per la letteratura

Aprile 2014), è stato uno scrittore, giornalista e saggista colombiano naturalizzato messicano, insignito del premio nobel per la letteratura nel 1982. tra...

Premio nobel per la letteratura 1990 octavio irineo paz lozano (città del messico, 31 marzo 1914 – città del messico, 20 aprile 1998) è stato un poeta... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 18 febbraio 2022

