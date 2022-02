Rivive nel ricordo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Rivive nel ricordo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : PASSATO

Significato/Curiosita : Rivive nel ricordo

Periodo imprecisato. alla fine del primo capitolo, mentre desmond rivive il ricordo di altaïr in cui si apre un mappamondo raffigurante tutti i frutti...

Il 2015. ^ viaggiare nel passato "sì, è possibile", su extremamente.it, 11 novembre 2013. ^ niente futuro senza il passato, focus.it, 16 gennaio 2007... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 18 febbraio 2022

