Il regista del film Cronaca di un amore - Cruciverba

Soluzione 9 lettere : ANTONIONI

Significato/Curiosita : Il regista del film cronaca di un amore

cronaca di un amore è un film del 1950 diretto dal regista michelangelo antonioni. è stato il primo lungometraggio diretto dal regista ferrarese. milano...

Intitolato a michelangelo antonioni. nel marzo 2011 la nipote elisabetta antonioni ha fondato l'associazione michelangelo antonioni che ha lo scopo di favorire...

