Pubblicazione che esce con frequenza regolare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pubblicazione che esce con frequenza regolare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : PERIODICO

Significato/Curiosita : Pubblicazione che esce con frequenza regolare

Approfondita), come segue: giornale: è un periodico con frequenza di pubblicazione che, contrariamente a ciò che farebbe pensare il nome, può anche non essere...

Tratti da periodici wikizionario contiene il lemma di dizionario «periodico» wikimedia commons contiene immagini o altri file su periodico periodico, su treccani... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 18 febbraio 2022

Altre definizioni con pubblicazione; esce; frequenza; regolare; Una pubblicazione periodica; Una pubblicazione in edicola; Progetta sui menabò l'impostazione della pubblicazione ; Una pubblicazione periodica non quotidiana; Pesce da cui si ricavano bistecche; Pietre preziose iridesce nti; esce in casi eccezionali; Il lago da cui esce il Niagara; Unità di frequenza radiofonica; frequenza intermedia video... in breve; Bande di frequenza assegnate alle stazioni emittenti; Alta frequenza ; regolare uno strumento; Irregolare abbreviazione; Brevemente... irregolare ; Il triangolo regolare ; Cerca nelle Definizioni