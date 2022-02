Prefisso per strada - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Prefisso per strada. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : ODO

Significato/Curiosita : Prefisso per strada

Gestite dalla nuova società friuli venezia giulia strade. queste strade hanno cambiato il prefisso da ss (o più raramente nsa) a sr, mantenendo la stessa...

odo – personaggio della serie tv star trek - deep space nine odo – nome proprio, variante di oddone odo o oda – arcivescovo di canterbury e santo (x secolo)... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 18 febbraio 2022

Altre definizioni con prefisso; strada; Il prefisso per vita; Il prefisso per prima; prefisso che indica uguaglianza; Un prefisso che indica allontanamento; Chi ce li ha, fa strada ; Lo forma la strada che si divide in due; Scende in strada con Romeo; Pavimentazione strada le; Cerca nelle Definizioni