La più vecchia squadra di calcio italiana - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La più vecchia squadra di calcio italiana. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : GENOA

Significato/Curiosita : La piu vecchia squadra di calcio italiana

Federazione italiana giuoco calcio. rappresenta l'italia nelle varie competizioni ufficiali o amichevoli riservate a nazionali di calcio. i suoi componenti...

Disambiguazione – "genoa" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi genoa (disambigua). il genoa cricket and football club, meglio noto come genoa, è una... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 18 febbraio 2022

Altre definizioni con vecchia; squadra; calcio; italiana; Era la terra di sogni e di chimere d una vecchia canzone; Diventa bella invecchia ndo; Invecchia mento alimentare; Invecchia ti troppo in dispensa; Città veneta con una titolata squadra di rugby; Il sottufficiale che comanda una squadra ; squadra di Amsterdam; squadra bianco azzurra; Massima punizione nel gioco del calcio ; Il calcio negli Stati Uniti; Sorvegliare da vicino un avversario sul campo di calcio ; Tornante nel calcio ; Aggettivo della maggiore pianura italiana ; Una classica marca italiana di tè; Una nota stazione radio italiana ; Il Renzo de L Orchestra italiana ; Cerca nelle Definizioni