La pianta di certe noci - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La pianta di certe noci. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : COCCO

Significato/Curiosita : La pianta di certe noci

Scarso o completamente privo di nutrienti e, in particolare, d'azoto, che viene così integrato dalla pianta attraverso la digestione delle proteine animali...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi cocco (disambigua). il cocco o palma da cocco (cocos nucifera l., 1753) è una pianta della famiglia... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 18 febbraio 2022

Altre definizioni con pianta; certe; noci; pianta erbacea palustre; pianta ornamentale dai grossi fiori; Una pianta che cicatrizza le ferite; Una pianta grassa; Grasso depositato in certe parti del corpo; È usata per certe riviste; Lo sono certe cariche; Determinano lo spessore di certe lenti; Dolce friulano ripieno di noci , pinoli e uvetta; Non più noci ve per la presenza di radioattività; noci va, dannosa; Dà datteri o grosse noci ; Cerca nelle Definizioni