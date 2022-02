La Parks che rifiutò di cedere il proprio posto su un autobus a Montgomery - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La Parks che rifiutò di cedere il proprio posto su un autobus a Montgomery. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : ROSA

Significato/Curiosita : La parks che rifiuto di cedere il proprio posto su un autobus a montgomery

Aver rifiutato nel 1955 di cedere il posto su un autobus a un bianco, dando così origine al boicottaggio dei bus a montgomery. nove mesi prima anche claudette...

rosa – pianta da fiore rosa – colore rosa – nome proprio di persona femminile rosa – gruppo di atleti che fanno parte di una medesima squadra sportiva... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 18 febbraio 2022

Altre definizioni con parks; rifiutò; cedere; proprio; posto; autobus; montgomery; Libro di Nicholas Sparks Le __ della nostra vita; rifiutò di giudicare Gesù; Si rifiutò di giudicare Gesù; Lo rifiutò Celestino V; Impedimenti a procedere ; Non concedere ; Non puo precedere zio; Può precedere ... loco; Strettamente legato al proprio momento storico; Così molti fidanzatini chiamano il proprio amore; Non proprio scandaloso; Esprime il proprio parere in trasmissioni televisive; È composto da elettroni, protoni e neutroni; E opposto a NNE; posto per sentinelle; Organo pari posto nella zona lombare; Lavora sia sui treni sia sugli autobus ; Venuti giù dall autobus ; autobus con il trolley; In treno e in autobus ; Le chiusure dei montgomery ; Allacciature del montgomery ; Tipica allacciatura per i montgomery ; Lo stato USA della marcia da Selma a montgomery ; Cerca nelle Definizioni