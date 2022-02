Lo è un pagamento dilazionato nel tempo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo è un pagamento dilazionato nel tempo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : RATEALE

Significato/Curiosita : Lo e un pagamento dilazionato nel tempo

è uno strumento che può assumere le funzioni di: mezzo di scambio unità di conto riferimento per pagamenti dilazionati riserva di valore. il denaro è...

Essere determinata una tantum oppure può essere rateizzata. il valore rateale può essere determinato da una percentuale sul prezzo di vendita, all'ingrosso... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 18 febbraio 2022

