Nervatura in rilievo delle volte a crociera - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nervatura in rilievo delle volte a crociera. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : OGIVA

Significato/Curiosita : Nervatura in rilievo delle volte a crociera

Domiziano a albano laziale), lo sviluppo delle volte a crociera (colosseo), l'uso di materiale leggero per le volte (anfore), l'utilizzo di nervature con archi...

Tipico dell'architettura romanica e gotica, vedi costolone. il termine ogiva è utilizzato per riferirsi alla sezione anteriore di un corpo o parte di... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 18 febbraio 2022

