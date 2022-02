Un nastro... che si appiccica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un nastro... che si appiccica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ADESIVO

Un nastro... che si appiccica

Release agent nel processo di formatura di certi materiali ai quali non si appiccica (p.es. epossidiche, vetroresina, ecc.) stampa a iniezione stampa 3d....

Esempio un'etichetta adesiva, un nastro adesivo, un adesivo per automobili, un adesivo per vetrine, banner pubblicitari. wall sticker adesivi strutturali figurina... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 18 febbraio 2022

