Si leggono sempre in tram - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si leggono sempre in tram. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : RA

Significato/Curiosita : Si leggono sempre in tram

Validatori magnetici: scrivono e leggono su titoli di viaggio magnetici. appartengono ad una vecchia generazione, ma sono ancora in uso, spesso per la convalida...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi ra. ra, noto anche nella forma rê oppure rha (ipa: [r:]), è una divinità egizia appartenente... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 18 febbraio 2022

Si leggono in coro; Si leggono in chiesa; Si leggono durante l appello; Si leggono in cinese; Scopi non sempre confessabili; È sempre preoccupato per la propria salute; Far _ = per sempre ; sempre uguale e uniforme; Si tram andano con i costumi; Dirottato come un tram che cambia percorso; Il tram ezzo nasale; Nascondiglio in cui si tram a;