Inzuppato... fino alle ossa - Cruciverba

Soluzione 8 lettere : FRADICIO

Significato/Curiosita : Inzuppato... fino alle ossa

Tagliate a strisce, venivano fatte bollire fino a trasformarsi in una disgustosa gelatina simile a colla. le ossa di buoi e cavalli furono fatte bollire ripetutamente...

Il soggy biscuit, dall'inglese "biscotto fradicio", conosciuto anche come ookie cookie, limp biscuit, wet biscuit, shoot the cookie, o cum on a cookie... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 18 febbraio 2022

E inzuppato di rum; E' inzuppato di rum; inzuppato come le salviette igieniche umide; Il delfino dell Amazzoni a; Visse fino a 969 anni; Delfino di colore bianco; Sono simili ai fino cchi; È bene non alle varla in seno; La provincia delle Marche costituita dalle valli del Potenza e del Chienti; Contenti, alle gri; Ancelotti, alle natore; Una grossa ghiandola dell addome; Pietra preziosa rossa ; Spossa ti, sfibrati; È più grossa dello spago;