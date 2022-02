Inventò il motore ad olio pesante - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Inventò il motore ad olio pesante. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : DIESEL

Significato/Curiosita : Invento il motore ad olio pesante

Interesse tra case automobilistiche ed aziende petrolifere). il motore elsbett ad olio vegetale non trattato è stato usato con soddisfazione da un'autovettura...

il motore diesel, brevettato nel 1892 da rudolf diesel, è un...

