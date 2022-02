Incavo nel muro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Incavo nel muro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : NICCHIA

Significato/Curiosita : Incavo nel muro

Architettura, un'esedra (dal greco antico da, "sedile esteriore") è un incavo semicircolare, sovrastato da una semi-cupola, posto spesso sulla facciata...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi nicchia (disambigua). la nicchia (dal latino nidus, "nido", in francese niche) è una cavità... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 18 febbraio 2022

L'arte di lavorare il metallo in incavo e a rilievo; L'incavo nel mirino; L'incavo fra busto e braccio; Piccolo incavo polmonare o dentale; Premuro so e assiduo nel lavoro; Si infila nel muro ; Evita che l acqua coli dal tetto lungo il muro ; In mezzo al muro ;