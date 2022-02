Incarico in sostituzione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Incarico in sostituzione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : VECE

Significato/Curiosita : Incarico in sostituzione

Ministro dell'interno vitalij zacharcenko, che lasciano i loro incarichi. in sostituzione il parlamento nomina oleksandr turcynov, ex capo dei servizi segreti...

La vece (in antico russo ; in russo moderno , /'vet/; in polacco wiec, /'v/; in ucraino , /'vie/) era un'assemblea popolare tipica... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 18 febbraio 2022

Altre definizioni con incarico; sostituzione; La pesantezza di un incarico ; incarico in breve; Un incarico per diplomatici; incarico temporaneo; In politica è sostituzione di parte dei ministri; Il periodo della sostituzione ; sostituzione temporanea di un insegnante; sostituzione di un'espressione con una attenuata; Cerca nelle Definizioni